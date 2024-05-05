السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 51 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 51 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 51 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم الخدمة اليوم للرجال في متوسطة ابن عبدالبر، ومتوسطة أبي عبيدة في مدينة بريدة ، ويوم الاثنين في مدرسة العقيلات المتوسطة بمدينة بريدة، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة كبد بمحافظة عيون الجواء، ومتوسطة وثانوية الدليمية للبنات بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة متوسطة وثانوية ابانات بمحافظة النبهانية لمدة ثلاثة أيام، وفي المعهد العلمي في بريدة، وللنساء في جامعة سليمان الراجحي بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي مقر جمعية هاد للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عنيزة لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة عبدالرحمن الناصر في بريدة، وللنساء في مدرسة المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة رياض الخبراء، وفي ابتدائية ومتوسطة قصيباء بمحافظة عيون الجواء، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في متوسطة الشيخ عبدالعزيز المسند لتحفيظ القران الكريم في بريدة، وفي متوسطة منارات القصيم لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم الخدمة اليوم للنساء في المتوسطة الثالثة للبنات بمحافظة الدوادمي لمدة يوم واحد, ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في المركز الرئيس لمعهد الإدارة العامة لمدة يومين، وللنساء في المتوسطة الرابعة للبنات بمحافظة الدوادمي لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في محافظة الدلم لمدة ثلاثة أيام، والمتوسطة الخامسة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في فرع معهد الإدارة العامة بحي النرجس لمدة يومين، وللنساء في المتوسطة السادسة بمحافظة الدوادمي ويوم الخميس في المتوسطة السابعة بمحافظة الدوادمي لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة ظلم لمدة أسبوع، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمدة يومين، وللرجال في مركز أبو راكة، بينما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها في محافظة بقعاء يوم الثلاثاء للرجال في ثانوية المتوكل للبنين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في متوسطة وثانوية ضبيعة للبنات لمدة يوم واحد لكل منها.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها في محافظة طبرجل يوم الاثنين للرجال في متوسطة حراء، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة الأنصار، وللنساء في متوسطة خديجة أم المؤمنين لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم الخدمة اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مطار نجران، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات بالفيصلية لمدة يومين لكل منها وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة قرن ظبى، وللنساء في مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب بالمفرجة، فيما تقدم الخدمة الاثنين في مدرسة ثانوية حليمة السعدية ببنى سار بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز اليتمة، وفي مقر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمحافظة ينبع لمدة أسبوع لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة طريب لمدة أسبوع، وفي مركز العبلاء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في مستشفى تنومة العام لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة العويقيلة لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مركز روضة الهباس لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك بتقديم الخدمة في محافظة حقل اليوم للرجال في مدرسة ابو محجن الابتدائية، وللنساء في الابتدائية الرابعة للبنات لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مدرسة حقل المتوسطة، وللنساء في الابتدائية الثانية للبنات لمدة يومين لكل منها.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في مركز السفانية بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.