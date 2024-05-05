تقنين غرامات كسر تأشيرة العمرة والحد الأعلى 3000 ريال

أعفت مبادرة ملف كسر التأشيرة ملاك 535 شركة ومؤسسة عمرة من الغرامات حال كان كسر التأشيرة أقل من شهرين كحد أقصى، وإذا كان أكثر من شهرين وأقل من 6 أشهر فتكون الغرامة 1000 ريال على المعتمر الواحد، وأكثر من 6 أشهر فتكون الغرامة 3000 ريال، ومن تخلف فتبقى غرامته كما هي 25.000 ريال.

وأتاحت المبادرة للشركات التي دفعت غراماتها استرداد الفارق، ولا يشمل الإعفاء إلا المغادرات فقط في الموسم نفسه، ويكون الإعفاء مشروطا بالمراجعة خلال 6 أشهر من صدور القرار، مع توجيه إدارة الوافدين بالجوازات بأن تتم مستقبلا دراسة كل حالة على حدة، والنظر في تعمد إصدار التأشيرات للتخلف من عدمه، والقياس على القرارات السابقة والأحكام القضائية التي صدرت، وبذلك تكون لدى إدارة الوافدين صلاحية النظر، والرفع لمرجعهم في ذلك.

وقد أصبح عدد المتخلفين الخاضعين لغرامة كسر التأشيرة لموسم 1440-1443 لا يتجاوز 59 ألف معتمر بغرامات بين 1000 و3000 ريال، بينما كان عددهم حسب الجداول السابقة 440 ألف معتمر بغرامة ثابتة، قدرها 25.000 ريال عن المعتمر الواحد.

ووصف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة السابق المستثمر في قطاع العمرة، مازن درار، المبادرة بأنها سيكون لها أكبر الأثر في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن. كما وجه ملاك الشركات ومؤسسات العمرة جزيل شكرهم وبالغ عرفانهم وتقديرهم لكل من أسهم في الحل. وأشاد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة أحمد باجعيفر بالمبادرة ومردودها البناء، وحث شركات العمرة على استثمار الفرصة.

المعتمرون العام الماضي حسب الأشهر

- محرم

274.505

- صفر

561.541

- ربيع الأول

734.122

- ربيع الثاني

789.484

- جمادى الأول

785.337

- جمادى الثاني

894.715

- رجب

1.088.940

- شعبان

1.181.314

- رمضان

1.174.551

- شوال

465.648

- ذو القعدة

6085