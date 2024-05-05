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تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن لقتله آخر في مكة

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أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وذلك يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

وجاء في بيان الوزارة:

“بفضل الله تعالى، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني (إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني – سعودي الجنسية) بعد ارتكابه جريمة قتل (أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني – سعودي الجنسية) طعناً بأداة حادة خلال مشادة كلامية بينهما.”
وتابع البيان: “واعترف الجاني بجريمته خلال التحقيقات، وتم إحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بثبوت إدانته والحكم بقتله قصاصًا. وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.”
وختامًا، أكدت وزارة الداخلية على حرصها على تطبيق شرع الله تعالى وتحقيق العدل وإرساء الأمن والاستقرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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