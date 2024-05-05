شكرا لقرائتكم حالة مطرية على نجران تستمر حتى الـ 11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وخباش، وحبونا.

أمطار على نجران

وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.