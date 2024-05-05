شكرا لقرائتكم أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية على مساحة 4,911م2 في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة التجارية، التي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ذي علامة تجارية في مدينة بريدة لمدة 25 سنة.

فرصة استثمارية في بريدة

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 4,911م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 14 مايو 2024م.

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برنامج جودة الحياة

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص: “اضغط هنا“.