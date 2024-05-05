شكرا لقرائتكم تعليم الباحة يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور؛ وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

خدمة النقل المدرسي

وأعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي، أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة رعاها الله؛ حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبَل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة؛ فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.