شكرا لقرائتكم مساند : التأمين على عقود العمالة إلزامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد برنامج مساند التأكيد على أن التأمين على خدمات العمالة المنزلية إلزامي خلال أول عامين من الاستقدام على الأقل.

التأمين على عقود العمالة المنزلية

وقال البرنامج ردًا على استفسار من أحد المتابعين عبر منصة إكس إن، التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة يعتبر إلزاميًا في اول سنتين من العقد، وبعد ذلك يكون التأمين اختياريًا عند تجديد الإقامة.

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وفي وقت سابق كشف البرنامج عن مزايا حيث يهدف إلى حفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية.

طريقة التأمين عبر مساند

وكان البرنامج أوضح عبر مقطع فيديو تعليمي أن عملية التأمين على العقد تبدأ مع بداية رحلة الاستقدام عبر مساند كما يلي:

الدخول على المنصة ثم اضغط على نوع التعاقد واختر نوع الاستقدام.

حدد مهنة العامل أو العاملة والجنسية التي ترغب فيها.

قم باختيار العروض المناسبة ثم تأكيد طلب الاستقدام.

بعد الموافقة من مكتب الاستقدام اضغط على تفاصيل الطلب.

اختر السيرة الذاتية المناسبة لك من بين العمالة المرشحة.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى تفاصيل خدمة التأمين على العقد والشروط الكاملة.

اضغط على خانة القبول سيتم نقلك إلى شركات التأمين التي تقدم الخدمة.

اختر الشركة التي ترغب في التأمين معها سيتم نقلك إلى شركة التأمين للحصول على عرض سعر وتفاصيل الطلب.

بعد الموافقة على عرض السعر سيتم نقلك مجددًا إلى منصة مساند لإنهاء الإجراءات واستكمال الطلب.

خدمة جديدة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.