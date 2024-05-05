شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يعلن تقديم موعد الدفعة 78 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس لخدمة المستفيدين، تقديم موعد الإيداع.

وقال: يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومًاقبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو". التحقق من الأهلية كان حساب المواطن أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).

وبين أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط