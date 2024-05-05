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توافد المصلين للصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - توافد جمع كبير من المصلين، اليوم الأحد، إلى جامع الإمام تركي للصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وكان قد توفي الأمير بدر بن عبدالمحسن، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتعتبر آخر الأبيات التي غرد بها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ، ‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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