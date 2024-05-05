اخبار السعوديه

أمانة جدة تنفذ مبادرة زراعة شتلات بمناسبة أسبوع البيئة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تنفذ مبادرة زراعة شتلات بمناسبة أسبوع البيئة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة وبمشاركة مجموعة من طالبات ومنسوبات الجامعة في هذه المبادرة والتي تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة بهدف زراعة الأشجار والشجيرات والشتلات الزراعية لزيادة الغطاء النباتي والحفاظ عليه وأيضًا للتوعية بالمحافظة على البيئة بشكل عام.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن هذه المبادرة تعد فرصة تطوعية ينضم فيها أفراد المجتمع للإحتفاء بهذا الأسبوع وللتوعية بزراعة الأشجار والنباتات وكيفية المحافظة عليها.

كما أفاد حموده بأن مرافق الأمانة مهيأة لتنفيذ مثل هذه المبادرات والذي تعكس حرص أمانة جدة على تحقيق الاستدامة في المجتمع من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والقطاعات الأخرى.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا