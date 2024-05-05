شكرا لمتابعة خبر عن سمو الأميرة دعاء تفتح معرض الأمل الصاعد بمركز المسفلة بجامعة أم القرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مساء كشفي مميز افتتحت صاحبة السمو / دعاء بنت محمد – معرض ” أنامل كشفية ” في نسخته الثانية والتي أقامته مجموعة ” الأمل الصاعد لفتيات الكشافة ” التي يشرف عليها مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى، حيث شاركت عدة فرق كشفية في إقامة أركان مميزة ومنها :

فريق شباب مكة

فريق جامعة أم القرى

فريق براء أبدان

فريق توب توب.

كما شارك في رعاية المعرض :

جامعة أم القرى

مركز حي المسفلة

شركة أطياف الأشراف.

في حين شارك في نجاح الحفل :

مركز حي العزيزية

وكالة خطوط وألوان

النقابة العامة للسيارات

مجموعة حسين حجازي

كافية انتيك

صالون عناية للسيدات

متجر مكتوب

التلفزيون السعودي

إذاعة جدة

قناة الإخبارية

إذاعة الرياض

الوفاء للدعاية والإعلان.

وتجولت سمو الأميرة وصحبها الكرام على أركان المعرض وأشادت بالمجهودات التي بذلت.

ثم أقيم الحفل الخطابي والذي أفتتح بالقرآن الكريم ثم كلمة قائدة الفريق / حنان فلمبان – فكلمة جامعة أم القرى ألقاها الدكتور / يوسف الطويرقي – فكلمة رئيس مجلس إدارة مركز حي المسفلة العميد / محمد المنشاوي – ومن ثم تم تكريم رعاة الحفل والداعمين والمشاركين في المعرض، واستلم درع تكريم مركز حي المسفلة من سمو الأميرة مدير المركز / إبراهيم الهندي.