تراند اليوم : شاهد.. وزير الطاقة يتلقى التعازي في وفاة الأمير الراحل ‎بدر بن عبدالمحسن

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، تلقي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان التعازي في وفاة الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن.
وكان المصلين أدوا صلاة الميت على الأمير الراحل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، ودفن في مقبرة العود.
صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، تلقي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان التعازي في وفاة الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن.
وكان المصلين أدوا صلاة الميت على الأمير الراحل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، ودفن في مقبرة العود.
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