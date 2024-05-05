شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز… صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدّى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الاول، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.