تراند اليوم : شاهد.. أمير الرياض يستقبل المعزين في الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن في جامع الإمام تركي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، استقبال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المعزين خلال الصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وأظهر الفيديو وقوف أمير الرياض واستقباله المعزين، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

الجدير بالذكر أن جثمان الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وصل إلى مقبرة العود في الرياض، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه وسط حضور كبير من الأمراء والمواطنين.

وتوفي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، أمس، عن عمر ناهز الـ75 عاماً، وهو أشهر الشعراء في المملكة والمنطقة والشرق الأوسط.