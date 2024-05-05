شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض ووزير الطاقة يستقبلان المعزين في الأمير بدر بن عبدالمحسن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبال أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المعزين في الفقيد الراحل الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن في جامع الإمام تركي.

وشيعت مساء اليوم جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن، من جامع الإمام تركي، وتم الدفن بمقبرة العود.

وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن توفى أمس السبت ، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً ، بعد صراع طويل مع المرض .

وتعتبر آخر الأبيات التي غرد بها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ، ‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».