تراند اليوم : شاهد :الفنان محمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان في آخر رسالة صوتية مع الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة العربية آخر رسالة صوتية عبر الواتساب على مايبدو، بين الفنان محمد عبده والأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن قبل ليلة من وفاته.

تأثر وبكاء محمد عبده

وقال الفنان محمد عبده وهو يبكي وفي حالة تأثر: "يا حبيبي يابدر يا رفيق الدرب، وصديق العمر الوفي الحبيب، ياللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية، ووحدناها بكلماتها وأنماطها وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمة واحدة مفهومة ومرغوبة في كل مكان، هذا شيء كبير جدا والأثر اللي صار فينا منها بسيط جدا".

العلاج بالكيماوي

وتابع: "الآن أنت تأخذ كيماوي، وأنا أخذ كيماوي في باريس ، أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي، الله يحبنا، الله يرعاك ويرعانا ويرعى كل إنسان خدم بلده مثلنا".

رد الأمير الراحل

ورد الأمير الراحل قائلا: " حبيبي يا محمد، أنا ما أدري ايش أقول، أنا داري إنك أقوى من كل شيء، أنا وأنت على طريق الشفاء وعلى طريق إننا نرجع أحسن وأحسن بإذن الله".

وأضاف: "أنا متأكد يا محمد، أنت مو إنسان عادي، أنت تجاوزت صعاب ما شعر بها أي أحد، اللي أنجزته يا أبو عبدالرحمن تفخر به البلد، وأنا متأكد أنك ستتجاوز هذه المرة أيضا لأني واثق في الله سبحانه وتعالى ولأنك محمد ، وإن شاء الله نجتمع أنا وياك ونسوي أشغال ونغني، بس لا تتأخر عن أخوك، تراني أخوك دائما يا محمد وأنت حبيبي".