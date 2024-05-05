شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعلن دخول قضاء التنفيذ مرحلة جديدة من التطوير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقطاع العدلي.
وأشار خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض اليوم، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
وذلك بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030.
وشدد على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.
وأشار خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض اليوم، إلى تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره بما يحقق غايات نظام التنفيذ وأهدافه؛ الأمر الذي يدعم تقديم خدمات التنفيذ بجودة وكفاءة.
تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصاديةوأكد وزير العدل، أن كل هذه التطورات تستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطورًا وجودة وسرعة ودقة.
وذلك بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030.
وشدد على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين وحلها.