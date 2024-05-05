شكرا لقرائتكم خبر عن "بوعينا نصل آمنين".. إطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي 2024 في جميع مناطق المملكة، تحت شعار (بوعينا نصل آمنين)، وذلك إنفاذًا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس علي بن محسن الزهراني، إن فعاليات أسبوع المرور ترتكز إلى حث مستخدمي الطريق على الالتزام بتطبيق نظام المرور، وتعزيز دورهم في السلامة المرورية، واستعراض آلية تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمادة (75) من نظام المرور. السلامة المرورية وأهاب بجميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير بما يحقق متطلبات السلامة المرورية، لحفظ الحقوق والأرواح والممتلكات العامة، والحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

