شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة مؤثرة بين فنان العرب والأمير الراحل بدر بن عبد المحسن والان نبدء بالتفاصيل

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رحيل الأمير ⁧بدر بن عبد المحسن

الدمام - شريف احمد - قبل ليلة من وفاته، دار حوار مؤثر بين فنان العرب محمد عبده، والشاعر الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن.وعبر الفنان محمد عبده بكلمات الحب لصديقه، قائلا: يا حبيبي يا حبيبي يا بدر، رفيق العمر وصديق العمر الوفي الحبيب، اللي شكلنا".وأضاف: "إحنا طلعنا بكلمة واحدة، مفهومة ومرغوبة، وجميلة، هذا شيء كبير". مذرفا الدمع قائلا: أنا الآن آخد كيماوي، الله معانا الله يحبنا، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرعاهما.فيما رد عليه الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن معبرا عن حبه لفنان العرب، قائلا: بإذن الله نحن على طريق الشفاء، وثق أن الله سبحانه وتعالى معنا، لكن القدر لم يمهل الأمير الراحل وذهب إلى ربه.ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.وأُديت صلاة الجنازة على جثمان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ثم شُيعت جنازته.وكان الديوان الملكي، أعلن أمس أن الصلاة على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ستكون اليوم الأحد في الرياض.كما أعلن أيضا عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة.وأوضح أنه سيُصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.