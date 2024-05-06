تأهيل 90 مشاركة في 5 مسارات بجائزة «وعي» الصحية

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وأوضحت أن عدد المشاركات المتأهلة للتصويت في جائزة وعي في نسختها الحالية، بلغ 90 مشاركة من مختلف دول العالم العربي، وذلك في 5 مسارات شملت: مسار الفيلم القصير، ومسار التصوير الإعلاني، ومسار الموشن جرافيك، إضافة إلى مساري الإنفوجرافيك، والأفكار الإبداعية.
وتعد مرحلة التصويت إحدى مراحل جائزة وعي ما قبل الأخيرة في الموسم، تتاح فيها الفرصة للتصويت على مجموعة المشاركات المتأهلة في المسارات الخمسة، واختيار المشاركات الفائزة، من بينها جائزة الجمهور، وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم، وتمنح لأعلى 10 مشاركات تصويتا من الجمهور عن طريق الموقع الالكتروني للجائزة.
أهداف جائزة «وعي»
- تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي.
- تعزيز الوقاية.
- الحد من الإصابة بالأمراض.
- زيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.
- إثراء المحتوى التوعوي بالمجال الصحي.
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