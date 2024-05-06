معرض للتعريف بآلية تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتعريف بآلية تخفيض الـ50% على غرامات المرور المتراكمة، تقيم وزارة الداخلية، معرضا توعويا، لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لحفظ الأرواح وحماية الممتلكات، خلال الفترة حتى 9 مايو بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.

وتستعرض الوزارة للزوار، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الالكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% والمادة 75 من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة.

من جهة اخرى تشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى 7 مايو في الرياض.

ويستعرض جناح وزارة الداخلية لزوار المعرض، الخدمات والتقنيات المستخدمة في السلامة والصحة المهنية للقطاعات الأمنية، وممارسات تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات، وتجربة الوزارة في تلقي البلاغات الأمنية والإنسانية من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وأبرز الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

معرض وزارة الداخلية: