محمية الملك سلمان تحتضن 550 نوعا من النباتات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل النباتات في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية دورا أساسيا في إعادة تدوير العناصر الغذائية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة، حيث تحتوي المحمية على ما يزيد عن 550 نوعا من النباتات المختلفة، وأبرزها: الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، والعاذر، والقيصوم ، والشيح. وتحرص هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على حماية وتعزيز الغطاء النباتي وضمان استدامته، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لدعم وزيادة الرقعة الخضراء وتنمية التنوع النباتي في المحمية، وذلك من خلال إشراك المجتمعات المحلية وتفعيل الأعمال التطوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المحلي ذات الصلة، ومن خلال مبادرات رائدة على رأسها مبادرة السعودية الخضراء، كما تسعى جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحفظها للأجيال المقبلة.

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