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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع ترجمة أدلة معايير «سباهي» إلى اللغة العربية، وذلك دعما وتعزيزا لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية باللغة العربية في كافة القطاعات الصحية والمجتمع. وأوضح مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، أن المشروع يستهدف تشجيع تعريب الكتب والمصطلحات العلمية والطبية، وذلك للوصول إلى جمهور أكبر من مستفيدي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وهو ما يثري حركة التعريب ويغذيها بمحتوى عربي متنوع في مجال الرعاية الصحية.

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