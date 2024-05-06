توعية 2000 طالب بمخاطر الحرائق في المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، أطلقت إدارة تعليم منطقة تبوك أمس، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، برنامج الحملة التوعوية التثقيفية عن الوقاية من الحرائق وسبل الإخلاء الآمنة للطلاب والطالبات تحت شعار «معا لمجتمع آمن وواعي» بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد القعير، ومدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الشمالية بأرامكو إيهاب أكرم الظليمي. واستهدفت الحملة تدريب 2000 طالب وطالبة؛ بهدف نشر الوعي بمخاطر الحرائق في المدارس، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، والتوعية بأنظمة السلامة المرورية، والتعريف بالأمن السيبراني.

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