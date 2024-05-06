تطوير مهارات المعلمين في التعامل مع الطلاب الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير مهارت تعامل المعلمين مع الطلاب الموهوبين، وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مذكرة تعاون مع «منصة أعناب»، بهدف تقديم عدد من الدورات التدريبية غير متزامنة، تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في التعليم والتعامل مع الطلبة الموهوبين، وذلك استمرارا لجهود مؤسسة «موهبة» في تدريب مقدمي خدمات تعليم الموهوبين والممارسين التربويين في الميدان التعليمي، وتماشيا مع اهتمام المملكة بتمكين الطلبة الموهوبين من استكشاف إمكاناتهم وقدراتهم بطرق مبتكرة ومتطورة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبين لدعم التعليم وتقديم فرص التطوير المهني للمعلمين.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز فهم المعلمين لاحتياجات ومتطلبات الطلبة الموهوبين، بما في ذلك كيفية توجيههم وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم في الصف الدراسي.

وبين مدير مركز التميز في «موهبة» الدكتور خالد الشريف حرص المؤسسة على تقديم التطوير المهني للممارسين التربويين في مجالات الموهبة والإبداع، مشيرا إلى أن الشراكة مع منصة أعناب مثمرة، حيث تَعدُ دورات تدريبية غير متزامنة، تُسهم في تطوير قدرات المعلمين في رعاية الطلبة الموهوبين.

وأكد الدكتور الشريف أن المؤسسة تؤمن بأهمية تقديم الدعم والتدريب المستمر للمعلمين لضمان تلبية احتياجات جميع الطلبة بفعالية.

من جانبها، بينت المدير التنفيذي في منصة أعناب الدكتورة منيرة جمجوم أن الدورات التدريبية التي تقدمها المنصة للمعلمين؛ تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الطلبة الموهوبين، الأمر الذي يعكس هذا التعاون المشترك بتحسين جودة التعليم ودعم مستقبل مشرق لجميع الطلبة.

الدورة وأهدافها: