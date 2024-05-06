مهرجان أفلام السعودية يبرز التنوع المعرفي والفكري وخلاصة التجارب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة الأفلام في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية، والمنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، خلال الفترة 2 - 9 مايو الحالي بالظهران، ويقام بالشراكة مع جمعية السينما بدعم من هيئة الأفلام، ويعد أحد الفعاليات السنوية السينمائية المحلية.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها ودعمها للمهرجان إلى الإسهام في تعزيز قطاع الأفلام ومواهبه، عبر تعزيز التواصل الفعّال بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة، وإبراز التنوع المعرفي والفكري والاستفادة من خلاصة التجارب والخبرات المتراكمة بما يرتقي بصناعة السينما السعودية.

وتتمثل مشاركة الهيئة في جناحٍ يستعرض لزوار المهرجان وصناع الأفلام رؤية وأهداف واستراتيجيات الهيئة في تطوير القطاع، وأهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها في هذا الجانب، وتهدف لأن يكون جناحها مركزاً ونقطة لقاء بين الشركات السعودية والمواهب المحلية للتعارف وعقد الاجتماعات، فضلا عن الدعم المادي الممنوح للمهرجان، كذلك استعراض الأفلام المشاركة والمدعومة من الهيئة عن طريق ضوء لدعم الأفلام على فئتين عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي.

وتتضمن الدورة العاشرة للمهرجان فئة أفلام الرسوم المتحركة والتي دعمت من الهيئة سابقات للأفلام والسيناريو، مع تطوير لهيكلتها وجوائزها، وتوسيع نطاق برامج عروض الأفلام المختارة لتشمل المستوى العالمي والعربي، وسيستمر المهرجان في تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية، والندوات وورش العمل والورش التدريبية المتقدمة, إضافة لتوفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام؛ بهدف تمكين أعمالهم ومشاريعهم، وخلق الفرص فيما بينهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم على سوق الإنتاج.

استعراض الأفلام المشاركة والمدعومة: فئة أفلام الرسوم المتحركة