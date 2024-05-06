شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الإسلامية في نيبال تمنح وسامها إلى وزير الشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت المفوضية الإسلامية في النيبال وسامها إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقديرًا من المفوضية لجهوده الكبيرة والمتواصلة في نشر الدعوة إلى الله، وإسهاماته في خدمة العقيدة ونشر المنهج الوسطي المعتدل، وتعزيز روح التعاون بين المؤسسات العالمية لنشر التسامح وثقافة الحوار بين أتباع الحضارات العالمية.

يأتي ذلك أيضًا تجسيدًا لأواصر الأخوة التي تربط المسلمين في النيبال بالمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على أسس الدين والمنهج، والمحبة والتقدير التي يكنها المسلمون في النيبال لقيادة المملكة وحكومتها وشعبها وعلمائها.



وتسلم الوسام نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية، الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند بدر بن ناصر العنزي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيبال سعد بن ناصر أبو حيمد، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية.