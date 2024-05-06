شكرا لقرائتكم خبر عن لعام 2024.. "مطارات الرياض" تحصد جائزة أفضل تجربة شاملة والان نبدء بالتفاصيل

أعلى المستويات التشغيلية

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على جائزة أفضل تجربة شاملة (Best Total Experience) خلال مشاركتها في حفل جوائز Customer Experience Live Show Middle East لعام 2024 الذي أقيم بدبي في الإمارات العربية المتحدة.وتشتمل جائزة التجربة الشاملة على مجموع التجارب المقدّمة في مطار الملك خالد الدولي، لتتضمن تجربة العميل (المسافرين والشركاء)، وتجربة الموظف (منسوبي الشركة والموظفين في المطار)، وتجربة المستخدم والتجربة التقنية (حلول الطيران وقنوات خدمة العملاء) بهدف توفير تجربة متكاملة في جميع الأوقات مع خدمة مسافري المطار ممن وصل عددهم إلى 31 مليون مسافر في 2023.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن هذا التتويج تأكيد على مدى التزام مطار الملك خالد الدولي بأعلى المستويات التشغيلية المعمول بها عالميًا في هذا المجال، سواء أكان ذلك على مستوى المسافرين، أم الشركاء أم الموظفين.الأمر الذي يبرهن مرة أخرى سعينا الدؤوب للارتقاء بمجمل الخدمات المقدمة على الصعيدين البشري والتقني، بغرض مواكبة المستهدفات الاستراتيجية الوطنية التي يعمل المطار على تحقيقها، كجزء من ارتباطه الوثيق بتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.وجدد شكره الجزيل لمنسوبي مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي كافة الذين أسهموا خلف جميع تلك الإنجازات الريادية المتوالية التي يحققها المطار يومًا بعد آخر التي كان آخرها جائزة (Best Total Experience) لعام 2024.