شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. المرصد الوطني يستعرض أبرز أرقام سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

إجمالي العاملين بالقطاع الخاص

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تحليل المؤشرات والإحصاءات

الدمام - شريف احمد - أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر أبريل الماضي، ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا.بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر أبريل.وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم ما يقارب 11,274,689 عاملًا في القطاع الخاص خلال شهر أبريل، ما يدل على النمو المستمر في توفير وظائف القطاع الخاص. ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل 2,356,829 مواطنًا سعوديًا، وبلغ عدد المواطنين الذكور 1,386,593 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 970,236 مواطنة.وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8,917,860 مقيمًا أجنبيًا، منهم 8,552,960 مقيمًا، و364,900 مقيمة فقط.ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر أبريل، إذ انضم 18,535 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلًا دوريًا للمؤشرات والإحصاءات.منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" الذي ينشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام سوق العمل خلال الشهر الماضي، إذ يعد المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.