تراند اليوم : بالفيديو.. محمد نور يكشف سبب ترك ابنه وابن شقيقته تشجيع الاتحاد وتشجيع النصر

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب الاتحاد السابق محمد نور عن تخلي ابنه وابن شقيقته عن تشجيع الاتحاد.

وقال خلال لقاء مع برنامج "دورينا غير" ولدي عبدالله وابن أختي يوسف غيرا ميولهما من تشجيع الاتحاد إلى النصر.

وتابع:" يقولون الاتحاد بيخسر، يبغون يفرحون".