مع رياح شديدة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.وتشهد الحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم أمطارًا خفيفة حتى الساعة 11 صباحًا، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.كما نبه المركز من أمطار متوسطة تستمر حتى 11 صباحًا، على الزلفى والغاط والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.