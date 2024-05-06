تراند اليوم : شاهد.. لحظة وفاة إمام مسجد أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد في إندونيسيا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة وفاة إمام مسجد أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد في إندونيسيا.

وظهر الإمام يسقط أرضا أثناء إمامة المصلين، ويلفظ أنفاسه الأخيرة، كما هرع جموع المصلين حوله لإنقاذه ولكنه فارق الحياة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن حمود البلوي المحاضر في جامعة "المدينة العالمية" بماليزيا، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن الراحل توفي قبل الرفع من الركعة الأولى في صلاة الفجر.

وتابع أن الراحل كان يؤم المصلين في مسجد "تاكالار الكبير" في مقاطعة "سولاويزي الجنوبية"، موضحا أنه كان يعمل محاضراً في كلية أصول الدين والدعوة بالمعهد الإسلامي للدولة (IAIN) بون.