تراند اليوم : العز بالإيدام.. شاهد: صانع محتوى يكشف عن نظام غذائي يجنبك الإصابة بالأمراض حتى الإنفلونزا

صحيفة الخليج 365: نصح صانع المحتوى والمهتم بالصحة الكويتي سليمان المانع، بالتقليل من تناول الأرز والخبز والسكر والملح للمحافظة على الصحة.

وقال المانع في مقطع فيديو له بالتيك توك، إن الأكل بشكل خاطئ حتى لو قليل سيصيبك بالأمراض والحل هو الأكل بشكل جيد وممارسة الرياضة.

وأضاف: لا تأكل لا رز ولا خبز ولا سكر، مشيرا إلى أن العز بالإيدام "اللحوم" لا بالعيش لأنها هي من تحتوي على القيمة وليس الرز والخبز.

وأوضح أن الأرز والخبز ليس الأساس في مائدة الطعام إنما اللحوم بأنواعها دجاج أو سمك، مبينا أن بديل الخبز الورقيات وبديل الأرز البامية والقرع والجزر والكوسة وغيرها .

وأكد أن من جرب هذا النظام الغذائي سيشعر بلذة قائلا: إذا تبي السلامة أبعد عن الأرز والخبز والسكر والملح ولن تصاب بالأمراض حتى الإنفلونزا.