تراند اليوم : بالفيديو ..المفكر المصري وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى غير صحيحة

صحيفة الخليج 365: قال الباحث في تاريخ مصر القديمة، الدكتور وسيم السيسي، إن "اليهود لم يكونوا داخل مصر حتى يخرجوا منها، وقصة شق سيدنا موسى البحر الأحمر غير صحيحة".

وشدد السيسي خلال مقابلة مع قناة "القاهرة والناس"، على ضرورة التضامن مع التصريحات العلمية وليس الدينية.

وأكد أنه ينتظر ما سيأتي في المستقبل بالعلم، موضحاً أن الذي لا يقدر أن يثبته العلم ليس له الحق في أن ينكره.

جاء ذلك ردا على تصريحات خبير الآثار الدكتور زاهي حواس التي أدلى بها عن عدم وجود دليل على أن بني إسرائيل عاشوا في مصر وشقوا البحر للخروج منها، والتي أثارت ضجة كبيرة من الجدل في الشارع المصري.