الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز حول حالة الطقس لهذا اليوم، من المتوقع أن تستمر الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في بعض المناطق من الشرقية، الرياض ونجران.

أما في أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، فمن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وهناك فرصة لتساقط أمطار خفيفة أيضًا في منطقة جازان. ومن المتوقع أن تستمر الرياح النشطة التي تحمل الأتربة والغبار في بعض المناطق من تبوك، المدينة المنورة، القصيم، وحائل.

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