شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الأرصاد": المركز لم يعلن عن وظائف ونحذر من الإعلانات المشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من التعامل مع الإعلانات المشبوهة التي تروج إلى وظائف.

وقال: "لم يعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية، ونحذر التعامل مع الإعلانات المشبوهة، كما ندعو الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الإلكتروني للمركز وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداولت بعض الحسابات المزيفة إعلان وظائف، مروجة أن المركز الوطني للأرصاد يوفر 760 وظيفة شاغرة لشغلها بالكفاءات الوطنية للثانوية والدبلوم والبكلوريس.