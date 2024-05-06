شكرا لمتابعة خبر عن تحت رعاية سمو أمير الباحة: ينطلق ملتقى التمكين الثاني بقلوة يوم غدًا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يدشن محافظ قلوة علي بن احمد الشهري يوم غدًا الثلاثاء ٢٨ /١٠/ ١٤٤٥ ملتقى “تمكين الشباب 2024 بمحافظة قلوة” في نسخته الثانية والذي نظمته لجنة شباب المحافظة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ويستمر على مدى يومين.

ويهدف إلى تاهيل الشباب وتمكينهم للإنخراط في سوق العمل ودعم ثقافة العمل الحر وتشجعهم من خلال دعم مالديهم من مواهب تمكنهم من الدخول والمنافسة في سوق العمل وذلك من خلال توفير ورش عمل مباشرة لصقل مواهبهم وتكسبهم الثقه الكاملة.مثل : ورشة عمل صيانة الجوال بواقع ٤ ساعات ، ورشة عمل التزيين والتجميل بواقع ٤ ساعات ، ورشة عمل إنشاء المواقع الالكترونية عن طريق الويب بواقع ساعتين ، ورشة عمل بناء السيرة الذاتية الصحيحة ، ورشة عمل اعداد القهوة السعودية المختصة ( الباريستا).

وكذلك توفير المنصات التي تمنح الدعم للشباب وتعمل على تأهيلهم بالإضافة للمنصات التي لديها فرص استثمارية بالمحافظة.