شكرا لمتابعة خبر عن أمانة القصيم تغلق إحدى شركات النقل البري لاستغلالها محطة وقود مغلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية ببريدة جولاتها التفتيشية، وتم إغلاق إحدى شركات النقل البري لاستغلالها العمل في محطة وقود مغلقة ومزاولة النشاط لاستلام وتسليم البضائع وتخزين الطرود، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات التفتيشية تأتي للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.