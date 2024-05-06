شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: صلاحية جواز السفر 3 أشهر للدول العربية و 6 لبقية الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات على أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول ، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر .

كما دعت الجوازات المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر ، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر” لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبها لذلك