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بينهم الشرقية.. اعرف أعلى المناطق استقبالا لكميات الأمطار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى مناطق المملكة في استقبال كميات الأمطار، شاملا الإحصاء الفترة من التاسعة صباح يوم غد الأحد حتى التاسعة من صباح اليوم الاثنين.
وجاءت أعلى كمية للأمطار بمنطقة نجران في 4 محطات شملت مطار نجران وشرورة، ونجران – بئر عسكر، وثار.

كميات الأمطار الهاطلة على مناطق

كما سجلت منطقة الرياض أعلى كمية للأمطار في 3 محطات تضمنت المجمعة، والمجمعة – محطة القطار، وشقراء.
وفي المنطقة الشرقية سجلت أعلى كمية للأمطار في حفر الباطن بمحطة القطار.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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