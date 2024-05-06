تراند اليوم : قيادي من حماس: النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر ونهدي النصر للرئيس السيسي والزعماء العرب

صحيفة الخليج 365: قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا كبيرا من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق: "الرئيس السيسي عينه على فلسطين وأطفالنا ونسائنا".

وتعهد القيادي الحمساوي بأن حركته ستنتصر في غزة على الجيش الإسرائيلي وقال: "والله النصر قاب قوسين أو أدنى وسننتصر ونهدي النصر للرئيس السيسي والزعماء العرب".

إجمالي عدد المصابين بلغ 78108 منذ بدء المعارك قبل زهاء سبعة أشهر.

الجدير بالذكر ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34735 شخصا غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم الإثنين، وإجمالي عدد المصابين بلغ 78108 منذ بدء المعارك قبل زهاء سبعة أشهر.