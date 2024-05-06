شكرا لقرائتكم خبر عن عبر برنامج "سبيس 2102".. "كاوست" تفتح آفاق الابتكارات العلمية للمواهب الشابة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، آفاق البحث والابتكارات العلمية للمواهب الشابة؛ بدعمها لاستكشاف العلوم والتقنية، والهندسة والرياضيات وعلم الفضاء، من خلال تجارب علمية وعملية تعزز من شغف الطلبة المشاركين؛ برنامج "سبيس 2102" بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية.
وأكدت نائب رئيس "كاوست" للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، نجاح برنامج "سبيس 2102"؛ الذي تسعى الجامعة من خلاله لتحقيق أحلام وطموحات الشباب السعودي الموهوب في مجالات مهمة مثل العلوم، والتقنية والفضاء، ومن خلال أنشطة الجامعة الاثرائية المبكرة لإشراك أفضل العقول الشابة في المملكة؛ مما يؤكد رعاية الجيل القادم من قادة المستقبل ورواد الأعمال المعتمدين على العلوم، والذي يبشر بعصر جديد من الريادة والبحث والاستكشاف في المملكة.
واختتم البرنامج فعالياته بتحدي "كيوب سات"، الذي استخدمت فيه فرق الطلاب أدوات العلوم والتقنية لتصميم واختبار مهامهم الخاصة في كيوب سات، مع التركيز على حفظ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وإعادة تأهيله.
فعاليات البرنامجواستقبلت الجامعة خلال البرنامج الذي استمر على مدى خمسة أيام، أكثر من 150 شاباً وفتاة من الطلبة المتفوقين من محافظات ومناطق المملكة كافة؛ تتراوح أعمارهم بين 13 - 15 عاماً؛ حيث يشرف على تدريبهم وتعليمهم مجموعة من المعلمين المتخصصين من جميع أنحاء العالم، مع بعض أعضاء هيئة التدريس من "كاوست"؛ فيما اشتمل البرنامج على محاضرات محفزة، وتدريب على البرمجيات وفعاليات إثرائية؛ لتوجيه المشاركين وتطوير مساراتهم التعليمية.
وأكدت نائب رئيس "كاوست" للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، نجاح برنامج "سبيس 2102"؛ الذي تسعى الجامعة من خلاله لتحقيق أحلام وطموحات الشباب السعودي الموهوب في مجالات مهمة مثل العلوم، والتقنية والفضاء، ومن خلال أنشطة الجامعة الاثرائية المبكرة لإشراك أفضل العقول الشابة في المملكة؛ مما يؤكد رعاية الجيل القادم من قادة المستقبل ورواد الأعمال المعتمدين على العلوم، والذي يبشر بعصر جديد من الريادة والبحث والاستكشاف في المملكة.
واختتم البرنامج فعالياته بتحدي "كيوب سات"، الذي استخدمت فيه فرق الطلاب أدوات العلوم والتقنية لتصميم واختبار مهامهم الخاصة في كيوب سات، مع التركيز على حفظ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وإعادة تأهيله.