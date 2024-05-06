تراند اليوم : بعدما أصيب به الفنان محمد عبده.. بالفيديو.. "استشاري" يكشف أعراض سرطان البروستاتا والفئة الأكثر عرضة للإصابة به

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأورام الدكتور فهد المقبل، عن أعراض سرطان البروستاتا وهل له علاقة بعمر الرجل، بعدما أصيب له الفنان محمد عبده.

وقال "المقبل"، خلال حديثه عبر قناة العربية السعودية، إن هذا الورم يكون عبارة عن تغيرات في الخلايا الطبيعية للبروستاتا الموجودة عند كل رجل.

وأضاف: " ورم البروستاتا عبارة عن عملية تكاثر تختلف عند كل رجل، وتؤدي إلى الضغط على أماكن معينة وانتشاره في أعضاء مثل العظام والكبد".

وأشار إلى أنه من أعراض الإصابة بهذا المرض "التبول بشكل كثير، الشعور بعدم الراحة خصوصا في وقت النوم وفترة المساء، وتغير لون البول وظهور دم به".