شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات الدولية مع وزير الدولة البريطاني للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا النائب أندرو ميتشل.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أبرز المستجدات في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.