شرطة المدينة المنورة تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على المقيم من الجنسية الباكستانية سياكيل أحمد إقبال، لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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