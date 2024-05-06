3 أشهر صلاحية الجواز السعودي للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول مشيرة إلى أن بطاقة سجلِ الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
ودعت الجوازات المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر مع المسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت.
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