تراند اليوم : نموت سوى أو نحيا سوى".. بالفيديو: والد أحد الأشخاص الذين علقوا في سيل بيشة يروي قصة إنقاذهم على يد "عايض الأكلبي" بالشيول

صحيفة الخليج 365: روى سعد الشهراني والد أحد الأشخاص الذين علقوا في سيل بيشة قصة إنقاذهم على يد المواطن "عايض الأكلبي" باستخدام الشيول الخاص به.

وقال خلال مداخلة مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: " كنت خارج محافظة بيشة في البر، وتلقيت اتصالا من أحد الأشخاص أخبرني بما حدث، وعندما عدت وجدتهم خرجوا من السيل وفي استضافة الإكلبي".

وأشار إلى أن الأشخاص الأربعة الذين احتجزوا وسط مياه السيل، كانوا في رحلة وكان الجو جيد وفجأة تغيرت الأحوال الجوية وداهمهم السيل، وكانوا على وشك الموت قائلا: " قالوا أحنا شفنا الموت وكنا مسلمين أرواحنا".

وأشار إلى أن الدفاع المدني انتقلوا لمباشرة الواقعة، كما ذهب المواطن عايض الإكلبي إلى الوادي، لمحاولة إنقاذهم، مشيرا إلى أن عايض عندما وصل لهم قالوا له " يا عم عايض السيل ما هو بسيط، قال أنا معكم نموت سوى أو نحيا سوى".