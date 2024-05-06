تراند اليوم : شاهد : احتفال الفلسطينيين في رفح بإطلاق النار في الهواء بعد إعلان حركة حماس على مقترح التهدئة

صحيفة الخليج 365: وثقت مقاطع فيديو ، احتفالات الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي غزة فور إعلان حركة حماس على مقترح التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأظهرت مقاطع الفيديو تجمع الفلسطينيين بمختلف الأماكن في قطاع غزة ، مهللين " الله أكبر " وسط إطلاق النار في الهواء احتفالا بالموافقة على وقف إطلاق النار .

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اليوم الاثنين "اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.