تراند اليوم : أول تعليق إسرائيلي على قرار حماس بالموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار

صحيفة الخليج 365 - وكالات : كشفت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل لم تأخذ إعلان حماس قبولها مقترح الهدنة محمل الجد، مشيرين إلى أن حماس وافقت على صيغة معدلة من المقترح الذي لم توافق عليه إسرائيل بعد.

ونقلت هئة البث الإسرائيلية عن المصدر قوله: "هذا رد أحادي من حماس على مقترح مصري وحين نتسلمه سندرسه ونرد عليه".

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه إسرائيل حتى الأن.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهما: "سندرس جواب حماس، الاقتراح الحالي يختلف عن الصيغة التي وافقت عليها إسرائيل".

وأضاف المسؤولان أن هذا اقتراح بعيد المدى وغير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

فيما اعتبر مسؤول حكومي أن إعلان حماس قبول مقترح وقف النار هو خدعة تهدف إلى إظهار إسرائيل كدولة متمردة.