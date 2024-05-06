السعودية | تعليم مكة تكرم كفى في (وعينا أمن)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كرم مدير عام ⁧‫تعليم منطقة مكة‬⁩ المكرمة الاستاذ عبدالله بن سعد الغنام جمعية كفى بمكة لمشاركتها المتميزة في فعاليات معرض ” وعينا أمن” والتي تشارك فيه الجمعية يالإضافة للعديد من الجهات الحكومية والخيرية.

‏وشكر مدير عام جمعية كفى بمكة الدكتور إبراهيم بن أحمد الحمدان ، إدارة تعليم مكة على التكريم ودعوة الجمعية للمشاركة في يأتي هذا المعرض الذي يقام لترسيخ الفكر السليم المعتدل وتحصين المجتمع ضد الأفكار والسلوكيات غير السوية ، والذي يهدف لتعزيز قيمة الانتماء للوطن دون غلو أو مجافاة وتأكيد الولاء لولاة الأمر ، وتعزيز قيمة الانتماء والحفاظ على مكتسباته وحماية سلامته والحرص على استقراره وازدهاره والدفاع عنه، شاكرًا الجهات المشاركة ودعمها المستمر”.

وأوضح الحمدان أن كفى لا تألوا جهداً في المشاركة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لما فيه صلاح وخدمة المجتمع ، وخصوصاً فئة الشباب بناة الوطن وحماة مستقبله.